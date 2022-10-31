В АТОР сообщили, что с 1 декабря стоимость визы на Кипр составит €80
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В ассоциации напомнили, что после приостановки соглашения об упрощённом визовом режиме Евросоюза с Россией стоимость визы повысилась с €35 до €80, для детей 6—12 лет — с €35 до €40.
«С 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы», — сообщили в АТОР.
В конце сентября Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.