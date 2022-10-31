В МВД Молдавии рассказали об инциденте со сбитой украинской системой ПВО ракетой
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Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населённого пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, в результате падения ракеты никто не пострадал, в некоторых домах выбиты оконные стёкла.
Также в МВД Молдавии заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в связи с инцидентом.
В июне госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа в эфире TVR Moldova рассказал, что в планы Молдавии по модернизации армии входит получение противотанковых средств и средств для защиты воздушного пространства.