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Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить эскалации на Украине

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Министр иностранных дел КНР Ван И призвал не допустить эскалации на Украине.
Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить эскалации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и увеличить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля», —  говорится в заявлении на сайте китайского МИД по итогам телефонных переговоров Ван И с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

27 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И спецоперацию на Украине.

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