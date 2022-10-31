Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить эскалации на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал не допустить эскалации на Украине.

«Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и увеличить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля», — говорится в заявлении на сайте китайского МИД по итогам телефонных переговоров Ван И с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

27 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И спецоперацию на Украине.