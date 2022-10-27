Лавров обсудил по телефону с главой МИД Китая операцию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И спецоперацию на Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Лавров информировал Ван И о ходе специальной военной операции, выразил признательность китайской стороне за поддержку позиции России в пользу справедливого урегулирования ситуации вокруг Украины, а также усилий по пресечению провокаций с использованием компонентов оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим министры условились наращивать координацию действий по вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН и по процессам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая задачи взаимодействия в рамках Восточно-Азиатского саммита под эгидой АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.