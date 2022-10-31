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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при обрушении моста

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при обрушении моста в штате Гуджарат.
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при обрушении моста
  • AP

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат», — говорится в сообщении.

Путин передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в результате ЧП.

По последним данным, в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат погибли по меньшей мере 132 человека.

В российском посольстве сообщили, что информации о возможном наличии россиян среди пострадавших при обрушении моста в Индии пока нет, дипломаты следят за ситуацией.

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