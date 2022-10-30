Посольство: нет данных о наличии россиян среди пострадавших при обрушении моста в Индии
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«На данный момент не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат. Внимательно следим за развитием ситуации», — приводит сообщение РИА Новости.
В дипмиссии отметили, что генконсульство России в Мумбаи находится в тесном контакте с властями штата.
Ранее издание The Times of India сообщило, что по меньшей мере 32 человека погибли при обрушении моста в западном индийском штате Гуджарат.