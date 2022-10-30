Times of India: по меньшей мере 32 человека погибли при обрушении моста на западе Индии
По меньшей мере 32 человека погибли при обрушении моста в западном индийском штате Гуджарат, сообщает The Times of India.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что в момент ЧП на мосту находились около 500 человек.
Ещё более 100 человек оказались под водой.
Ранее стало известно, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.
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