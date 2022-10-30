Times of India: по меньшей мере 32 человека погибли при обрушении моста на западе Индии

По меньшей мере 32 человека погибли при обрушении моста в западном индийском штате Гуджарат, сообщает The Times of India.

Отмечается, что в момент ЧП на мосту находились около 500 человек.

Ещё более 100 человек оказались под водой.

Ранее стало известно, что число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле возросло до 154.