Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о новых санкциях в отношении России

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила о решении новозеландских властей ввести санкции в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и средств массовой информации.