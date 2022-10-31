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Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о новых санкциях в отношении России

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Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила о решении новозеландских властей ввести санкции в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и средств массовой информации.

Как пишет ТАСС, под санкции, в частности, подпало базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

11 октября МИД Новой Зеландии объявил о введении антироссийских санкций против 75 человек.

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