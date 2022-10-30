Кириенко: против России ведётся война очень широким фронтом

Война против России ведётся очень широким фронтом, боевые действия в зоне спецоперации — лишь её часть. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Против России ведётся именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны», — цитирует его ТАСС.

Кириенко рассказал, что в отношении России идут также колоссальные экономические и информационные войны.

Он отметил, что цель войны — «попробовать лишить (Россию. — RT) права на будущее».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «забился в истерике» и пытается беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе равноправия и взаимоуважения.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что страна справляется с экономической агрессией Запада.