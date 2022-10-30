Кириенко: против России ведётся война очень широким фронтом
- РИА Новости
«Против России ведётся именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны», — цитирует его ТАСС.
Кириенко рассказал, что в отношении России идут также колоссальные экономические и информационные войны.
Он отметил, что цель войны — «попробовать лишить (Россию. — RT) права на будущее».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «забился в истерике» и пытается беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе равноправия и взаимоуважения.
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что страна справляется с экономической агрессией Запада.