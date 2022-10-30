Французский политик Филиппо обвинил НАТО в подрыве «Северных потоков»
- Gettyimages.ru
Он напомнил, что у Швеции есть результаты расследования происшествия, однако страна отказалась их публиковать.
«Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — написал он в Twitter.
В середине октября сообщалось, что Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна будет вести своё собственное расследование.
27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.
Шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».