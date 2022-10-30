Авиакомпания Cathay Pacific анонсировала рейсы из Нью-Йорка через Россию

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific с 1 ноября возобновит рейсы Нью-Йорк — Гонконг через воздушное пространство России.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на авиакомпанию, перелёты будут выполняться по полярному маршруту через российское воздушное пространство.

«Возобновление его использования (воздушного пространства России. — RT) сократит время полёта и сэкономит деньги на топливе, но авиакомпания должна будет платить сбор российским властям за право пролёта над Сибирью», — уточнили в агентстве.

Отмечается, что никакие санкции не могут препятствовать полётам авиакомпании через российское воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и ЕС привело к росту расходов на топливо во время рейсов в Азию.

При этом крупнейшие перевозчики с Ближнего Востока, такие как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, получили преимущество перед европейскими компаниями, так как сохранили для себя российское небо.