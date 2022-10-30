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В Кремле призвали терпеливо продолжать доносить позицию России по международным вопросам

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Позицию России по международным вопросам нужно терпеливо продолжать доносить до США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали терпеливо продолжать доносить позицию России по международным вопросам
  • Gettyimages.ru

По его словам, российский лидер Владимир Путин рассказал, что Соединённые Штаты настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит.

«Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также представитель Кремля сообщил, что решающий голос в вопросе украинского урегулирования остаётся за Вашингтоном.

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