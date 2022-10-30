Лавров назвал ситуацию вокруг Украины схожей с Карибским кризисом
- РИА Новости
«Как в 1962 году, так и сейчас речь идёт о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах», — сказал Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».
Он отметил, что сегодня угроза ближе, чем тогда, когда ракеты «Юпитер» были размещены в Турции.
По его словам, сейчас идёт кампания по накачиванию Украины оружием.
Также Лавров заявил, что Россию тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.