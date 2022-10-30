Bloomberg: в ЕС обеспокоены ростом экспорта бытовой техники в Россию

Армения и Казахстан начали в больших объёмах импортировать бытовую технику из Европы, в то же время страны нарастили экспорт данной техники, что вызывает беспокойство европейских чиновников, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что, по данным статистической службы Европейского союза — Eurostat, Армения за первые восемь месяцев 2022 года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

В Казахстане спрос на молокоотсосы из ЕС в первой половине текущего года вырос на 633%, также вырос спрос на холодильники.

В то же время данные правительства Казахстана говорят об увеличении объёма поставок бытовых приборов в Россию.

Некоторые европейские чиновники выражают опасения, что детали от такой техники могут быть использованы в военных целях.

Ранее сообщалось, что в январе — сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из СНГ в магазинах вырос в 1,5—2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.