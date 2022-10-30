Узнать больше

Bloomberg: в ЕС обеспокоены ростом экспорта бытовой техники в Россию

Короткая ссылка
Армения и Казахстан начали в больших объёмах импортировать бытовую технику из Европы, в то же время страны нарастили экспорт данной техники, что вызывает беспокойство европейских чиновников, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: в ЕС обеспокоены ростом экспорта бытовой техники в Россию
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что, по данным статистической службы Европейского союза — Eurostat, Армения за первые восемь месяцев 2022 года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

В Казахстане спрос на молокоотсосы из ЕС в первой половине текущего года вырос на 633%, также вырос спрос на холодильники.

В то же время данные правительства Казахстана говорят об увеличении объёма поставок бытовых приборов в Россию.

Некоторые европейские чиновники выражают опасения, что детали от такой техники могут быть использованы в военных целях.

Ранее сообщалось, что в январе — сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из СНГ в магазинах вырос в 1,5—2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить