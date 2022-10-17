Аналитики сообщили о росте спроса на отечественную бытовую технику в России

В январе — сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в магазинах вырос в 1,5—2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео — Эльдорадо».

Из-за ухода западных фирм с российского рынка ассортимент их оборудования для кухни и дома сократился. В продаже осталась отечественная техника по более привлекательным ценам.

Как добавили в «Ситилинке», продажи крупной бытовой техники за девять месяцев 2022 года в их сети в штуках выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.