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Аналитики сообщили о росте спроса на отечественную бытовую технику в России

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В январе — сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в магазинах вырос в 1,5—2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики сообщили о росте спроса на отечественную бытовую технику в России
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео — Эльдорадо».

Из-за ухода западных фирм с российского рынка ассортимент их оборудования для кухни и дома сократился. В продаже осталась отечественная техника по более привлекательным ценам.

Как добавили в «Ситилинке», продажи крупной бытовой техники за девять месяцев 2022 года в их сети в штуках выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

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