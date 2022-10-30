Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей при ЧП в Сеуле
- РИА Новости
Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — говорится в тексте.
По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки, общее число жертв превысило 150.
Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.