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Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей при ЧП в Сеуле

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Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю соболезнования в связи с гибелью людей в давке во время празднования Хеллоуина в Сеуле.
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей при ЧП в Сеуле
  • РИА Новости

Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — говорится в тексте.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки, общее число жертв превысило 150.

Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.

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