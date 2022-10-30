Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей при ЧП в Сеуле

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю соболезнования в связи с гибелью людей в давке во время празднования Хеллоуина в Сеуле.

РИА Новости

Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля. «Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — говорится в тексте. По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки, общее число жертв превысило 150. Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.