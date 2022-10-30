Обозреватель NI призвал Вашингтон принудить Зеленского к переговорам

США и их союзники должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.

«Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины», — пишет Де Сантис.

По его словам, осознание необходимости переговоров с Россией тормозит ошибочная политика президента США Джо Байдена, который делит страны на демократии и автократии.

Он добавил, что диалогу также мешает роль США как гегемона.

Ранее обозреватель американского портала The American Conservative Тед Снайдер в статье под заголовком «Время поговорить с Россией» выразил мнение, что возобновляемые контакты между Москвой и странами Запада дают надежду на «смену тона» в нынешней напряжённости.