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Обозреватель NI призвал Вашингтон принудить Зеленского к переговорам

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США и их союзники должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.
Обозреватель NI призвал Вашингтон принудить Зеленского к переговорам
  • Gettyimages.ru

«Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины», — пишет Де Сантис.

По его словам, осознание необходимости переговоров с Россией тормозит ошибочная политика президента США Джо Байдена, который делит страны на демократии и автократии.

Он добавил, что диалогу также мешает роль США как гегемона.

Ранее обозреватель американского портала The American Conservative Тед Снайдер в статье под заголовком «Время поговорить с Россией» выразил мнение, что возобновляемые контакты между Москвой и странами Запада дают надежду на «смену тона» в нынешней напряжённости.

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