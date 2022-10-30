«Синьхуа»: четыре гражданина Китая погибли в давке в Сеуле
В результате давки в ходе празднования Хеллоуина в Сеуле погибли четыре гражданина Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайское посольство в Южной Корее.
- AP
Отмечается, что ещё два человека получили лёгкие травмы.
По последним данным, в результате трагедии погиб 151 человек.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после давки в Сеуле.
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