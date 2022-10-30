Telegraph: власти Британии решили разморозить £1 млн со счетов бизнесмена Авена
Как пишет РИА Новости, Авену будут выделять £60 тыс. каждый месяц на «основные нужды».
Кроме того, бизнесмен получит единовременную выплату в размере £388 тыс. для погашения долгов.
В июле лондонский суд смягчил ограничения, которые были наложены на счета Авена, чтобы он мог оплачивать расходы на свой особняк в британской столице и безопасность.
В марте Авен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах.
Также он заявлял, что наложенные на него санкции не могут повлиять на политику, проводимую Россией