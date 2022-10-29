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Французский политик Лелуш призвал не давать Украине права решать судьбу человечества

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Текущий конфликт вокруг Украины стал глобальным, поэтому Киев не должен получить единоличного права определять, когда закончить военные действия, и тем самым решать за весь мир. Об этом заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш.
Французский политик Лелуш призвал не давать Украине права решать судьбу человечества
  • Gettyimages.ru
  • © Franck Prevel/WireImage

По его словам, западные страны предоставляют Украине финансовую помощь и поставки оружия, тем самым становясь стороной конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться», — заявил Лелуш в интервью Le Figaro.

Он объяснил это тем, что конфликт давно превратился из регионального в глобальный, оказав влияние на мировую экономику, энергетику и продовольствие. 

Ранее обозреватель National Review Бобби Миллер заявил, что Запад может сократить поддержку Украины из-за критики Израиля со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

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