Текущий конфликт вокруг Украины стал глобальным, поэтому Киев не должен получить единоличного права определять, когда закончить военные действия, и тем самым решать за весь мир. Об этом заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш.

По его словам, западные страны предоставляют Украине финансовую помощь и поставки оружия, тем самым становясь стороной конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться», — заявил Лелуш в интервью Le Figaro.

Он объяснил это тем, что конфликт давно превратился из регионального в глобальный, оказав влияние на мировую экономику, энергетику и продовольствие.

Ранее обозреватель National Review Бобби Миллер заявил, что Запад может сократить поддержку Украины из-за критики Израиля со стороны украинского президента Владимира Зеленского.