Французский политик Лелуш призвал не давать Украине права решать судьбу человечества
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По его словам, западные страны предоставляют Украине финансовую помощь и поставки оружия, тем самым становясь стороной конфликта.
«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться», — заявил Лелуш в интервью Le Figaro.
Он объяснил это тем, что конфликт давно превратился из регионального в глобальный, оказав влияние на мировую экономику, энергетику и продовольствие.
Ранее обозреватель National Review Бобби Миллер заявил, что Запад может сократить поддержку Украины из-за критики Израиля со стороны украинского президента Владимира Зеленского.