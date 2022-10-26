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NR: Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за критики Израиля

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Запад может сократить поддержку Украины из-за критики Израиля со стороны украинского президента Владимира Зеленского, заявил обозреватель National Review Бобби Миллер.

«Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине», — пишет Миллер.

По его словам, подобное поведение Зеленского подчёркивает аргументы его западных критиков.

Он отметил, что украинское правительство теряет доверие, погружаясь во внуреннюю политику других стран.

Ранее Зеленский упрекнул Израиль, который не помогает Киеву поставками систем вооружения.

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