Автор Spiegel задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после его визита на Украину

Колумнист журнала Spiegel Томас Фишер обратил внимание на три неоднозначных момента визита немецкого президента Франк-Вальтера Штайнмайера на Украину.

25 октября сообщалось, что Штайнмайер в ходе визита на Украину провёл час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги.

Во-первых, спрашивает Фишер, поставила ли Германия Россию в известность о визите своего президента на Украину и что на это ответила Москва.

Также журналист интересуется, где был зафиксирован обстрел и какой ущерб был нанесён.

«Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьёзности и последствиях авианалёта на Корюковку?», — пишет Фишер.

Третий вопрос касается договорённостей между немецкими и украинскими властями относительно переговоров Штайнмайера с горожанами в подвале.

«Был ли переезд в подвал предметом таких обсуждений?», — подытожил Фишер.

Ранее Штайнмайер заявил, что из-за специальной военной операции России на Украине в отношениях Берлина и Москвы произошёл эпохальный разрыв.