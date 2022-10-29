Трамп: США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии

США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Существует два подхода к «правосудию» в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад», — приводит РИА Новости слова Трампа в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что его постоянно преследуют из-за «ерунды», в то время как сын действующего президента США Хантер Байден не привлекается к ответственности.

Ранее Трамп обрадовался новостям о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском. Он выразил удовлетворение тем, что компания не будет находиться под управлением «радикально левых сумасшедших и маньяков».