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Трамп: США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии

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США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
Трамп: США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии
  • Gettyimages.ru

«Существует два подхода к «правосудию» в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад», — приводит РИА Новости слова Трампа в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что его постоянно преследуют из-за «ерунды», в то время как сын действующего президента США Хантер Байден не привлекается к ответственности.

Ранее Трамп обрадовался новостям о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском. Он выразил удовлетворение тем, что компания не будет находиться под управлением «радикально левых сумасшедших и маньяков».

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