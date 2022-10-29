Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества к ЧП в Чёрном и Балтийском морях
- РИА Новости
Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», — написала она.
Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Президент России Владимир Путин указал на молчание Европы на фоне подрыва «Северных потоков», хотя в проектах газопроводов представлены европейские компании.