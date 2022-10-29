Захарова назвала преступным лицемерием участие британцев в террористических атаках ВСУ
- РИА Новости
«Преступное лицемерие», — написала Захарова в Telegram, комментируя происходящее.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Минобороны подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».
При этом подготовка теракта велась под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов, сообщило ведомство.