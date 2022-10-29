Захарова назвала преступным лицемерием участие британцев в террористических атаках ВСУ

Представитель МИД России Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение британским послом цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в тот же день, когда британские специалисты помогают ВСУ совершить террористическую атаку на Севастополь.

РИА Новости

«Преступное лицемерие», — написала Захарова в Telegram, комментируя происходящее. Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Минобороны подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом подготовка теракта велась под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов, сообщило ведомство.