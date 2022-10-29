Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно проинформированным» человеком

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала The Irish Times о своих впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она отметила, что государственный лидер запомнился как «невероятно проинформированный человек», знающий нужные документы «вдоль и поперёк».

«Он был невероятно проинструктированным человеком. Так что он знал свои документы вдоль и поперёк, не нуждался в бумагах, не нуждался в том, чтобы кто-то подготавливал его заранее. Он знал всё это, и я думаю, что это было связано с его интеллектом и разведдеятельностью», — сказала Лагард.

Вместе с этим глава ЕЦБ назвала «ужасающим» момент, когда он посмотрел ей в глаза «сверкающим леденящим взглядом».

По убеждениям чиновницы, любой, кто «ведёт себя таким образом, ведом злыми силами».

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» также описал личные качества президента России.

Он назвал Путина полной противоположностью Дональду Трампу — «хладнокровным, дисциплинированным, всегда хорошо подготовленным» человеком, который в совершенстве владеет немецким языком.