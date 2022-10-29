Узнать больше

Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно проинформированным» человеком

Короткая ссылка
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала The Irish Times о своих впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она отметила, что государственный лидер запомнился как «невероятно проинформированный человек», знающий нужные документы «вдоль и поперёк».
Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно проинформированным» человеком
  • РИА Новости

«Он был невероятно проинструктированным человеком. Так что он знал свои документы вдоль и поперёк, не нуждался в бумагах, не нуждался в том, чтобы кто-то подготавливал его заранее. Он знал всё это, и я думаю, что это было связано с его интеллектом и разведдеятельностью», — сказала Лагард.

Вместе с этим глава ЕЦБ назвала «ужасающим» момент, когда он посмотрел ей в глаза «сверкающим леденящим взглядом».

По убеждениям чиновницы, любой, кто «ведёт себя таким образом, ведом злыми силами».

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» также описал личные качества президента России.

Он назвал Путина полной противоположностью Дональду Трампу — «хладнокровным, дисциплинированным, всегда хорошо подготовленным» человеком, который в совершенстве владеет немецким языком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить