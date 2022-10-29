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Американский экономист Нуриэль Рубини назвал ситуацию в мире третьей мировой войной

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Американский экономист Нуриэль Рубини считает, что третья мировая война «фактически уже началась», особенно если учесть как обострение на Украине, так и напряжение между Ираном и Израилем. Такое мнение он выразил в интервью Der Spiegel.
Американский экономист Нуриэль Рубини назвал ситуацию в мире третьей мировой войной
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Рубини процитировал историка экономики Найла Фергюсона, который сказал: «Нам повезёт, если столкнёмся с экономическим кризисом, как в 1970-х, а не с войной, как в 1940-х».

«Советники по нацбезопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия. И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападёт на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, её действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», — сказал Рубини.

Экономист напомнил, что, когда он рос в Италии в 1960—1970-х годах, он не беспокоился о «войне между великими державами или ядерной зиме» и не слышал слов «изменение климата» или «глобальная пандемия».

«Никто не беспокоился о том, что роботы займут большую часть рабочих мест. У нас была более свободная торговля и глобализация, мы жили в стабильных демократиях, даже если они не были идеальными», — сказал он.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ранее выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

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