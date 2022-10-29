CNN: напавший на мужа Нэнси Пелоси был вооружён молотком

Муж спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси Пол был избит молотком на глазах полицейских, которые приехали по вызову.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов города Сан-Франциско.

Он рассказал, что, находясь на пороге дома, полицейские увидели, как муж Пелоси и злоумышленник держались руками за один молоток. После того как офицеры приказали мужчинам бросить его, нападающий начал бить им Пола Пелоси.

Уточняется, что полицейские задержали нападавшего и оказали Пелоси первую помощь.

Ранее муж Нэнси Пелоси был прооперирован после нападения злоумышленника на дом супружеской пары в Сан-Франциско.