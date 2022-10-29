CNN: напавший на мужа Нэнси Пелоси был вооружён молотком
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов города Сан-Франциско.
Он рассказал, что, находясь на пороге дома, полицейские увидели, как муж Пелоси и злоумышленник держались руками за один молоток. После того как офицеры приказали мужчинам бросить его, нападающий начал бить им Пола Пелоси.
Уточняется, что полицейские задержали нападавшего и оказали Пелоси первую помощь.
Ранее муж Нэнси Пелоси был прооперирован после нападения злоумышленника на дом супружеской пары в Сан-Франциско.