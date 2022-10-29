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В Канаде сторонники завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с Блинкеном

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Демонстранты, выступающие за то, чтобы конфликт на Украине завершился, временно прервали мероприятие в Канаде, в котором участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом пишет Bloomberg.

В мероприятии в Монреале, которое было прервано демонстрантами, также участвовала глава МИД Канады Мелани Жоли.

Блинкен и Жоли встречались с членами организации, помогающей беженкам из Сирии. В это время протестующие начали скандировать «Янки, убирайтесь домой» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были».

В связи с этим Блинкен и Жоли перенесли общение с журналистами в другое место.

Ранее Блинкен заявил, что США намерены поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс.

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