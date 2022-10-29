В Канаде сторонники завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с Блинкеном
Об этом пишет Bloomberg.
В мероприятии в Монреале, которое было прервано демонстрантами, также участвовала глава МИД Канады Мелани Жоли.
Блинкен и Жоли встречались с членами организации, помогающей беженкам из Сирии. В это время протестующие начали скандировать «Янки, убирайтесь домой» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были».
В связи с этим Блинкен и Жоли перенесли общение с журналистами в другое место.
Ранее Блинкен заявил, что США намерены поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс.