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Медведев напомнил Польше о советской помощи Варшаве на сотни миллиардов долларов

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о советской помощи Варшаве на сотни миллиардов долларов.
Медведев напомнил Польше о советской помощи Варшаве на сотни миллиардов долларов
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Он прокомментировал в своём Telegram-канале заявления польского МИД о требовании от России компенсации «военных потерь».

По его словам, на это можно реагировать двояко.

Медведев считает, что можно подготовить для Варшавы счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. Он уточнил, что «это сотни миллиардов долларов».

«Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», — заявил Медведев.

Ранее в польском МИД заявили, что власти Польши планируют провести расчёт «причинённых Советским Союзом» потерь за годы Второй мировой войны.

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