Посол: Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии

Российский президент Владимир Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность премьера Италии.

Об этом рассказал посол России Сергей Разов в видеоинтервью изданию Byoblu.

По его словам, позиция Москвы в отношении нового правительства Италии является открытой.

«Со своей стороны могу сказать, что президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность», — цитирует посла РИА Новости.

Также Разов заявил, что Россия готова сотрудничать с Италией, если это желание будет взаимным.

22 октября сообщалось, что новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони была приведена к присяге в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.