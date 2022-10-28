Узнать больше

Посол: Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность премьера Италии.
Посол: Путин поздравил Мелони с назначением на должность премьера Италии
  • AP
  • © Andrew Medichini

Об этом рассказал посол России Сергей Разов в видеоинтервью изданию Byoblu.

По его словам, позиция Москвы в отношении нового правительства Италии является открытой.

«Со своей стороны могу сказать, что президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность», — цитирует посла РИА Новости.

Также Разов заявил, что Россия готова сотрудничать с Италией, если это желание будет взаимным.

22 октября сообщалось, что новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони была приведена к присяге в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить