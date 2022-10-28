Вандалы нарисовали нацистскую символику около мемориального комплекса «Бухенвальд»
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По данным полиции Германии, свастика появилась на указателях вечером 27 октября. Нацистскую символику оперативно убрали, а правоохранительные органы начали расследование.
В фонде, который управляет мемориалом, назвали инцидент «отвратительным посягательством на достоинство жертв нацизма».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».