Иран указал на лицемерие Запада в связи с игнорированием теракта в Ширазе

Высший совет по правам человека Ирана указал на лицемерие Запада и международных правозащитных организаций за отсутствие реакции на произошедший террористический акт в мавзолее Шах-Черах в Ширазе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета.

Совет подчеркнул, что террористическое нападение на мавзолей является очевидным нарушением международного права и все причастные к нему должны понести ответственность.

Вместе с этим отмечается, что международные правозащитные организации и те западные государства, которые утверждают о поддержании принципа прав человека, продемонстрировали полное игнорирование и отсутствие реакции по поводу террористических актов, когда речь заходит об Иране.

В иранской провинции Фарс у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз трое мужчин открыли стрельбу по паломникам. В результате нападения погибли 15 человек. Силовикам удалось задержать двоих подозреваемых. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом.