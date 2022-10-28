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Иран указал на лицемерие Запада в связи с игнорированием теракта в Ширазе

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Высший совет по правам человека Ирана указал на лицемерие Запада и международных правозащитных организаций за отсутствие реакции на произошедший террористический акт в мавзолее Шах-Черах в Ширазе.
Иран указал на лицемерие Запада в связи с игнорированием теракта в Ширазе
  • AP
  • © Iranian Students' News Agency, ISNA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета.

Совет подчеркнул, что террористическое нападение на мавзолей является очевидным нарушением международного права и все причастные к нему должны понести ответственность.

Вместе с этим отмечается, что международные правозащитные организации и те западные государства, которые утверждают о поддержании принципа прав человека, продемонстрировали полное игнорирование и отсутствие реакции по поводу террористических актов, когда речь заходит об Иране.

В иранской провинции Фарс у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз трое мужчин открыли стрельбу по паломникам. В результате нападения погибли 15 человек. Силовикам удалось задержать двоих подозреваемых. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом. 

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