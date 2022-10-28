Иран указал на лицемерие Запада в связи с игнорированием теракта в Ширазе
- AP
- © Iranian Students' News Agency, ISNA
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета.
Совет подчеркнул, что террористическое нападение на мавзолей является очевидным нарушением международного права и все причастные к нему должны понести ответственность.
Вместе с этим отмечается, что международные правозащитные организации и те западные государства, которые утверждают о поддержании принципа прав человека, продемонстрировали полное игнорирование и отсутствие реакции по поводу террористических актов, когда речь заходит об Иране.
В иранской провинции Фарс у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз трое мужчин открыли стрельбу по паломникам. В результате нападения погибли 15 человек. Силовикам удалось задержать двоих подозреваемых. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом.