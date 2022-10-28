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В Канаде объявили о новых санкциях против физлиц и юрлиц из России

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Канада вводит санкции против 35 физлиц и шести юрлиц из России, в числе которых — руководители компании «Газпром», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
В Канаде объявили о новых санкциях против физлиц и юрлиц из России
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Сегодня мы добавляем в этот список ещё 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора», — цитирует его ТАСС.

О том, кого именно коснутся новые рестрикции, Трюдо не сообщил.

17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.

В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.

Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Ранее, 30 сентября, Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.

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