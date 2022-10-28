В Канаде объявили о новых санкциях против физлиц и юрлиц из России
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«Сегодня мы добавляем в этот список ещё 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора», — цитирует его ТАСС.
О том, кого именно коснутся новые рестрикции, Трюдо не сообщил.
17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.
В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.
Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.
Ранее, 30 сентября, Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.