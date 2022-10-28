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Журналист Марголис: США желают увидеть «балканизацию России» и нацелены на её дробление

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Администрация Соединённых Штатов желает увидеть «балканизацию России» и намерена нацелиться на российский Дальний Восток или Урал, считает американский журналист и писатель Эрик Марголис. Такое мнение он выразил в статье под заголовком «Остановите Третью мировую сейчас же» для Guardian Sri Lanka.
Журналист Марголис: США желают увидеть «балканизацию России» и нацелены на её дробление
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«США хотят увидеть балканизацию матушки России. Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал», — написал он.

По мнению Марголиса, «партия войны в Вашингтоне» полна решимости достичь стратегической цели американских неоконсерваторов и уничтожить любого потенциального военного противника «абсолютной мировой власти США».

«Как только Россия будет повержена, следующей целью станет Китай, который, скорее всего, уже стал ей», — добавил журналист.

Он отметил, что обязанность США состоит в том, чтобы предотвратить любую возможную ядерную конфронтацию в Восточной Европе.

«Перестаньте пытаться втянуть Украину в НАТО, перестаньте пытаться раздробить Россию. Пусть непокорные русскоязычные регионы Украины присоединяются к России, если они того желают. Выведите западные силы из региона и возобновите тихую дипломатию. Пусть Франция возглавит эти разумные усилия», — закончил Марголис. 

В апреле президент России Владимир Путин назвал безуспешными попытки Запада расколоть российское общество.

По его мнению, страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.

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