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В МИД Франции прокомментировали высказывание Путина о действиях Запада

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Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр прокомментировала слова президента России Владимира Путина о действиях Запада.
В МИД Франции прокомментировали высказывание Путина о действиях Запада
  • AP
  • © Pavel Barykin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Ранее российский лидер заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. 

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — заявила она. Её слова приводит РИА Новости.

Лежандр также сказала, что Париж считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу».

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