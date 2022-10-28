В МИД Франции прокомментировали высказывание Путина о действиях Запада

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр прокомментировала слова президента России Владимира Путина о действиях Запада.

Ранее российский лидер заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым.

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — заявила она. Её слова приводит РИА Новости.

Лежандр также сказала, что Париж считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу».