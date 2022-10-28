Швеция проведёт дополнительное расследование на месте ЧП на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование в связи с ЧП на «Северных потоках».

«Дальнейшие следственные действия по газопроводам... будут проведены при поддержке шведских вооружённых сил», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В середине октября сообщалось, что Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна будет вести своё собственное расследование.

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.