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Постпред в ОИС Абдулатипов: арабский мир благодарен России за принципиальную позицию

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Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что арабский мир благодарен России за её принципиальную позицию.
Постпред в ОИС Абдулатипов: арабский мир благодарен России за принципиальную позицию
  • РИА Новости

«По долгу службы мне приходится встречаться не только с политиками арабо-мусульманского мира, но и с простым народом. Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за её принципиальную позицию», — сказал Абдулатипов РИА Новости.

Он отметил, что в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки.

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