Постпред в ОИС Абдулатипов: арабский мир благодарен России за принципиальную позицию
- РИА Новости
«По долгу службы мне приходится встречаться не только с политиками арабо-мусульманского мира, но и с простым народом. Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за её принципиальную позицию», — сказал Абдулатипов РИА Новости.
Он отметил, что в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки.