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Иран выразил готовность стать воротами для соединения России с Ближним Востоком

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки.
Иран выразил готовность стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Polic / EyeEm

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на встрече финансистов и предпринимателей с послами африканских и арабских стран в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Мы в качестве Исламской Республики Иран готовы стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африканского континента», — сказал он.

Вместе с этим дипломат подчеркнул необходимость развития транспортных коридоров и транзитных марсшрутов.

«Конечно же, мы должны совершенствовать подобные коридоры, в том числе коридор Север — Юг. Здесь также необходимо совершенствовать и железную дорогу, и автомобильную дорогу, а также усовершенствовать интермодальное сообщение через Каспийское море», — подчеркнул Джалали.

Ранее заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех заявил, что сотрудничество Ирана и России стало расширяться.

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