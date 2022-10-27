Иран выразил готовность стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
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Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на встрече финансистов и предпринимателей с послами африканских и арабских стран в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.
«Мы в качестве Исламской Республики Иран готовы стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африканского континента», — сказал он.
Вместе с этим дипломат подчеркнул необходимость развития транспортных коридоров и транзитных марсшрутов.
«Конечно же, мы должны совершенствовать подобные коридоры, в том числе коридор Север — Юг. Здесь также необходимо совершенствовать и железную дорогу, и автомобильную дорогу, а также усовершенствовать интермодальное сообщение через Каспийское море», — подчеркнул Джалали.
Ранее заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех заявил, что сотрудничество Ирана и России стало расширяться.