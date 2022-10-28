Global Times: Европа столкнётся с ещё большими трудностями при сокращении США помощи Киеву

Вашингтон в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, по мнению аналитиков, может изменить политику в отношении Украины, в частности сократит финансирование.

Как пишет китайское издание Global Times, это может ещё сильнее ударить по странам Европы.

«Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с ещё большими трудностями», — говорится в статье.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Украине обеспокоены заявлениями республиканцев о сокращении помощи Киеву при победе на выборах в палату представителей США.

Он выразил надежду, что помощь Украине не сократят и данные риски будут преодолены.