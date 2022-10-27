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Путин объяснил «ядерную проблему» на Корейском полуострове хамским отношением к КНДР

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Президент России Владимир Путин заявил, что «ядерная проблема» на Корейском полуострове связана с нежеланием разговаривать, с хамским отношением к интересам КНДР.
Путин объяснил «ядерную проблему» на Корейском полуострове хамским отношением к КНДР
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается «ядерной проблемы КНДР», на мой взгляд, эта проблема тоже лежит в нежелании разговаривать, в абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи, в том числе в сфере безопасности», — сказал он.

По словам российского лидера, был момент, когда были достигнуты определённые соглашения, однако после США нарушили договорённости.

«Ведь практически обо всём договорились — был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединённых Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договорённостей», — добавил Путин.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Северная Корея столкнётся с последствиями, если проведёт новое испытание ядерного оружия.

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