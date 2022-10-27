Представитель Госдепа: США подготовили план борьбы с утечками поставляемого Киеву оружия

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США подготовили план борьбы с утечками поставляемого Киеву оружия.

Как пишет РИА Новости, в США обеспокоены тем, что во время конфликта или после его завершения часть западной помощи может «из источников на Украине» попасть к криминальным элементам, а также российским военным.

Отмечается, что план предполагает охрану и учёт оружия и боеприпасов на Украине и в соседних странах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.