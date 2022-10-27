Путин заявил о наличии у России большого количества друзей в мире

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у России большого количества друзей в мире.

Об этом он сказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, так мужественно, сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите: в некоторых странах Африки российские флаги. Сейчас в Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать», — заявил Путин.

Президент России отметил, что очень многие люди — и политические деятели, и рядовые граждане — устали жить в условиях какого-то внешнего диктата и пример российской «борьбы с этим диктатом» они поддерживают.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.