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Посольство России заявило о попытках США санкциями усилить антироссийские настроения в Молдавии

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Посольство России в США заявило о попытках Соединённых Штатов санкциями усилить антироссийские настроения в Молдавии.
Посольство России заявило о попытках США санкциями усилить антироссийские настроения в Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Verena Altmann / EyeEm

«Симптоматично, что, обвиняя нас в якобы дестабилизации политической обстановки в Молдавии, США ссылаются на события двухлетней давности. Полагаем, что ключевая цель введённых рестрикций — желание усилить антироссийские настроения в условиях неспособности действующих властей урегулировать экономические проблемы», — цитирует российскую дипмиссию ТАСС.

Как отметили в посольстве, введение Вашингтоном 26 октября очередных санкций против российских граждан и компаний уже не удивляет.

«Обращает на себя внимание, что бороться с «коррупционерами» и наказывать за вмешательство в молдавские выборы американцы бросились на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в республике и нарастания общественного недовольства работой правительства», — добавили дипломаты.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против певицы Жасмин (Сара Шор), её мужа и его политической партии.

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