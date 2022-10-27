Посольство России заявило о попытках США санкциями усилить антироссийские настроения в Молдавии

Посольство России в США заявило о попытках Соединённых Штатов санкциями усилить антироссийские настроения в Молдавии.

«Симптоматично, что, обвиняя нас в якобы дестабилизации политической обстановки в Молдавии, США ссылаются на события двухлетней давности. Полагаем, что ключевая цель введённых рестрикций — желание усилить антироссийские настроения в условиях неспособности действующих властей урегулировать экономические проблемы», — цитирует российскую дипмиссию ТАСС.

Как отметили в посольстве, введение Вашингтоном 26 октября очередных санкций против российских граждан и компаний уже не удивляет.

«Обращает на себя внимание, что бороться с «коррупционерами» и наказывать за вмешательство в молдавские выборы американцы бросились на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в республике и нарастания общественного недовольства работой правительства», — добавили дипломаты.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против певицы Жасмин (Сара Шор), её мужа и его политической партии.