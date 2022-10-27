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Путин спрогнозировал самое опасное и важное десятилетие со времён Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путин спрогнозировал самое опасное и важное десятилетие со времён Второй мировой войны.
Путин спрогнозировал самое опасное и важное десятилетие со времён Второй мировой войны
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с этим важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны», — сказал он.

Путин подчеркнул, что западные страны не способны единолично управлять человечеством, но при этом отчаянно пытаются этим заниматься, хотя «большинство народов мира уже не хочет с этим мириться».

Ранее Путин заявил, что Запад предпринял шаги по обострению ситуации в мире.

11 октября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада на Украине. 

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