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ВМС Швеции: в районе ЧП на «Северных потоках» находится судно «Нефит» под флагом России

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Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе повреждений на «Северных потоках».
ВМС Швеции: в районе ЧП на «Северных потоках» находится судно «Нефит» под флагом России
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Гражданское судно «Нефит» под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком», — сказал руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон.

Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

Ранее телеканал SVT сообщал, что российское исследовательское судно прибыло в район взрывов «Северных потоков» с целью проведения собственного расследования.

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