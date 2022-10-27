ВМС Швеции: в районе ЧП на «Северных потоках» находится судно «Нефит» под флагом России
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«Гражданское судно «Нефит» под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком», — сказал руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон.
Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.
Ранее телеканал SVT сообщал, что российское исследовательское судно прибыло в район взрывов «Северных потоков» с целью проведения собственного расследования.