ВМС Швеции: в районе ЧП на «Северных потоках» находится судно «Нефит» под флагом России

Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе повреждений на «Северных потоках».

globallookpress.com

© Cover Images/Keystone Press Agency