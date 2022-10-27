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Глава Минобороны Финляндии заявил о желании страны вступить в НАТО в нынешнем году

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Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна хотела бы стать членом НАТО до конца этого года.
Глава Минобороны Финляндии заявил о желании страны вступить в НАТО в нынешнем году
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Переговоры о вступлении находятся в активной фазе, и мы наблюдаем их прогресс. Нам хотелось бы вступить в НАТО уже в нынешнем году, однако делать прогнозы на этот счёт довольно трудно», — приводит слова министра телеканал NHK.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.

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