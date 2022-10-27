Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации морской границы с Ливаном

Власти Израиля утвердили соглашение по демаркации морской границы с Ливаном.

Об этом сообщил в Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид.

Он назвал это решение политическим и экономическим достижением.

Президент Ливана Мишель Аун ранее прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

Он отметил необходимость срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.