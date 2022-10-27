Узнать больше

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации морской границы с Ливаном

Короткая ссылка
Власти Израиля утвердили соглашение по демаркации морской границы с Ливаном.
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации морской границы с Ливаном
  • Gettyimages.ru
  • © Atlantide Phototravel

Об этом сообщил в Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид.

Он назвал это решение политическим и экономическим достижением.

Президент Ливана Мишель Аун ранее прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

Он отметил необходимость срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить