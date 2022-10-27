Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации морской границы с Ливаном
- Gettyimages.ru
- © Atlantide Phototravel
Об этом сообщил в Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид.
Он назвал это решение политическим и экономическим достижением.
Президент Ливана Мишель Аун ранее прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.
Он отметил необходимость срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.