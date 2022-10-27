В Сирии заявили о ракетной атаке на окрестности Дамаска

На окрестности Дамаска совершена ракетная атака, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона Сирии отражает ракетную атаку на окрестности Дамаска», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что четыре самолёта F-16 ВВС Израиля нанесли 21 октября удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас.

21 октября сообщалось, что силы противовоздушной обороны Сирии отражали атаку «вражеских целей» в небе над Дамаском.