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В Сирии заявили о ракетной атаке на окрестности Дамаска

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На окрестности Дамаска совершена ракетная атака, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона Сирии отражает ракетную атаку на окрестности Дамаска», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что четыре самолёта F-16 ВВС Израиля нанесли 21 октября удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас.

21 октября сообщалось, что силы противовоздушной обороны Сирии отражали атаку «вражеских целей» в небе над Дамаском.

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