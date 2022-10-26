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Байден заявил о помогающей дипломатии США американской армии

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Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху «меняющегося мира».

Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, «подкреплённой лучшей боевой силой в мире».

Ранее достоянием общественности стало заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Когда это стало известно, Боррель принёс извинение за своё сравнение.

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