Байден заявил о помогающей дипломатии США американской армии

Президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху «меняющегося мира».

Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, «подкреплённой лучшей боевой силой в мире».

Ранее достоянием общественности стало заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Когда это стало известно, Боррель принёс извинение за своё сравнение.